Efterskolernes formand: Det giver ikke mening, at man kan bo på Fyn og komme på efterskole i Nordjylland, mens man ikke kan bo i Nordjylland og komme på efterskole på Fyn

Fra 1. marts skal efterskoler i Nordjylland, i Vestjylland og på Bornholm igen kunne slå dørene op.

Det anbefaler den såkaldte Indsatsgruppe og sundhedsmyndighederne som led i en gradvis genåbning af Danmark, hvor man åbner mest, hvor smitten er lavest.

Men selv om formanden for landets efterskoler glæder sig over udsigten til, at nogle efterskoleelever kan komme tilbage i skole, undrer han sig over, at ikke alle ser ud til at få lov til at vende tilbage til fællesskabet på efterskolen.

»Efterskoler er jo landsdækkende forstået på den måde, at eleverne kommer alle steder fra. For den enkelte elev giver det ikke mening, at man, hvis bor i Nordjylland og går på efterskole på Fyn, ikke kan komme tilbage, hvorimod man godt må komme på efterskole igen, hvis man bor på Fyn og går på efterskole i Nordjylland«, siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne.

Anbefalingerne fra Indsatsgruppen er baseret på modelberegninger af, hvordan smitten med coronavirus og antallet af indlagte med covid-19 vil udvikle sig i forskellige genåbnings-scenarier.