Formand vil have alle efterskoler genåbnet: »Skolerne skal nok klare sig, det er eleverne jeg er bekymret for«

Fra 1. marts skal efterskoler i Nordjylland, i Vestjylland og på Bornholm igen kunne slå dørene op.

Det anbefaler den såkaldte Indsatsgruppe og sundhedsmyndighederne som led i en gradvis genåbning af Danmark, hvor man åbner mest, hvor smitten er lavest.

Men selv om formanden for landets efterskoler glæder sig over udsigten til, at nogle efterskoleelever kan komme tilbage i skole, undrer han sig over, at ikke alle ser ud til at få lov til at vende tilbage til fællesskabet på efterskolen.