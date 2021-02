Det får konsekvenser: Mange elever har udsigt til lukkede skoler frem mod sommerferien

Jeg tror ikke, jeg kommer tilbage i skole før efter sommerferien«.

Sådan lød det fra Lauge, der går i 7. klasse på Nymarkskolen i Svendborg, da regeringens såkaldte indsatsgruppe offentliggjorde sine anbefalinger til, hvilke restriktioner der kan lempes.

Kun afgangselever og elever i 3.g. i Nordjylland og Vestjylland har udsigt til at komme i skole i næste fase af genåbningen med 50 procent fremmøde. Og det kun under forudsætning af test to gange om ugen. Indsatsgruppen skriver, at andre kommuner kan følge de jyske eksempler og åbne for alle afgangselever, hvis »smitteudviklingen tilsiger dette«. Tilbagekomsten for børn i 5.-8. klasse står altså hen i det uvisse på et tidspunkt, hvor de ikke har været i skole i to en halv måned. Det har konsekvenser, siger skoleledere, elever og forskere.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal forholder sig ikke til det sundhedsfaglige, men siger, at alle børn burde komme i skole igen ud fra et skolefagligt hensyn.