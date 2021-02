Lang næse til elever: Der er 3 uger til næste chance for genåbning

Dette gælder fra 1. marts i Nord- og Vestjylland:

Alle afgangselever i grundskolerne, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan vende delvis tilbage. Der må være 50 procent fremmøde, hvilket betyder, at eleverne kan møde op fysisk hver anden uge.

Efterskolerne i de to områder kan genåbne med fuldt fremmøde, såfremt de følger en model med særlig smitteforebyggende foranstaltninger.

Genåbningen kræver, at eleverne og personale bliver testet to gange om ugen. I grundskolen er der tale om en opfordring, mens to ugentlige tests bliver et krav på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Dette gælder fra 1. marts på Bornholm: Samtlige elever i grundskoler kan vende tilbage, og klubtilbud til eleverne genåbnes. Alle øvrige uddannelser på øen genåbnes. Det betyder, at studerende på ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser og højskoler kan vende tilbage.

Ligeledes vil parterne undersøge, om det også vil være muligt at lade efterskoler og højskoler genåbne i hele landet fra 15. marts.

Hvis der er dele, som fortsat ikke kan genåbne 15. marts, vil regeringen løbende frem mod 6. april holde øje med, om de kan genåbnes.

De øvrige restriktioner er blevet forlænget til og med 5. april. Det gælder alle elever, som går i 5. klasse eller derover, og studerende, som ikke er omfattet af den nye genåbning.

Vis mere