Elevformand om nye krav: Heldigvis lader det til, at det bliver nogle mere skånsomme 'pillen sig i næsen'-tests

Overblik:

Det indeholder aftalen om genåbning

Udvalgsvarebutikker op til 5.000 kvadratmeter (dog undtaget i storcentre) kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts.

Større butikker kan også åbne for begrænset antal kunder.

Afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i Vest- og Nordjylland vender tilbage mandag. Efterskoler åbner i samme område.

På Bornholm åbner alle klassetrin i grundskolen fra mandag.

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter hæves fra 5 til 25 personer.

Udendørs kulturinstitutioner åbner med et krav om negativ coronatest, som højst må være 72 timer gammel.

Særligt for Vest- og Nordjylland:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

Flertallet er enige om, at personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test.

Særligt for Bornholm:

Der er enighed om, at grundskolerne sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt

Liberale serviceerhverv som frisører og tatovører og køreskoler genåbnes med krav om mundbind og dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer.

Alle dele af genåbningen træder i kraft den 1. marts. Se hele aftalen her.

