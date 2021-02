Genåbningskaos: Husk at tjekke, om dit barn skal i skole

Elever og forældre i Nord- og Vestjylland og på Bornholm bliver nødt til at tjekke de digitale platforme Aula og Intranet grundigt, før turen går i skole igen. For det bliver ikke klar, parat, start for de skoler, som nu kan linde lidt på døren og lukke få elever ind. Selv om 1. marts er meldt ud som dagen for skolestart, så vil hele den omfattende ’Operation Vatpind’, som skolerne nu skal i gang med, føre til mange ubesvarede spørgsmål og kaotiske logistiske udfordringer.

For det er en omfattende omgang at teste afgangselever i skoler og på ungdomsuddannelser to gange om ugen. Det er mange tests, og det er en omfattende procedure. Også sammenlignet med, at sundhedspersonalet, der passer på samfundets mest sårbare, kun bliver testet en gang om ugen. Det gjaldt vel at mærke også, før de blev vaccineret.

»Undervisningen skal vi nok få på plads. Det har vi prøvet før, og vi kan hurtigt blive klar. Men testene er en helt ny opgave«, som formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, udtrykker det.

Der vil derfor i de kommende dage komme historier i medierne om selvmodsigelser, kiks, koks og kaos, når skolerne tager fat i næste fase af genåbningen. Men som for eksempel formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, udtrykker det: »Alt er bedre end ingenting, og vi vil bare så gerne have eleverne tilbage i klasserne«.

Historierne vil ifølge kilder i sektoren komme til at handle om mindst tre spørgsmål: Hvem tager ansvar? Hvem gør hvad? Og hvad med de elever, der ikke er en del af genåbningen?