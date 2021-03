Skoleleder: »Processen har været okay, det har den«

Mandag åbnede klasseværelserne for de ældste elever på en lang række skoler i Nord- og Vestjylland og på Bornholm. Skolerne har haft weekenden til at forberede sig på retningslinjerne, men selv om ledelsen og eleverne, der i Nordjylland har holdt vinterferie, kun har haft et par dage til at forberede sig, har processen været helt okay.

Det synes Jacob Falkner Larsen, der er skoleder på Gl. Hasseris Skole i Aalborg.

»Vi har været godt klædt på til at modtage eleverne. De mødte lidt senere i dag (mandag, red.), så lærerne og afdelingslederne fik tid til at tale om, hvordan de ville gribe det an. Hvordan de ville lægge skemaet osv.«, siger Jacob Falkner Larsen.

Han mener ikke, at der har været nogen udfordringer. Skolelederen anerkender dog, at det har været en smule hårdt, fordi skolen har haft meget kort tid til at åbne for de ældste elever. Men helt overordnet mener Jacob Falkner Larsen, at »processen har været helt okay, det har den«.