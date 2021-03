Han er idemand bag den nye læreruddannelse: »Professionshøjskolerne har banket dannelsen ned under gulvbrædderne«

Den er blevet kaldt »en skandale«, der vil have »alvorlige konsekvenser« for de eksisterende læreruddannelser.

Men et beslutningsforslag om en ny, fri læreruddannelse med fokus på den kristne oplysningstradition og dannelse har alligevel samlet et flertal uden om regeringen. Og tirsdag andenbehandler Folketinget forslaget, der dermed vil modtage folkestyrets anerkendende nik.

Ideen blev undfanget langt fra Christiansborg - hos den midtjyske præst Morten Kvist, der i årevis har arbejdet for, at ideen blev til virkelighed. Han følger intenst debatten om den nye læreruddannelse. Og han forstår ikke, at tiltaget af nogle bliver opfattet som kontroversielt.

»Skolen er blevet et input/output-system, der skal generere elever, der kan det samme. De lærer, hvad man kan måle. Det er katastrofalt på mange måder. Så jeg må nok spørge: Er det så slemt, at der kommer en læreruddannelse, der udfordrer det system?« lyder det fra valgmenighedspræsten.

Fakta: Det ved vi om den nye læreruddannelse Uddannelsen har fået navnet »Den frie læreruddannelse«.

Idémanden bag er valgmenighedspræsten Morten Kvist fra Herning.

I beslutningsforslaget hedder det bl.a., at uddannelsen »med udgangspunkt i grundtvigiansk og koldsk skoletradition samt europæisk oplysningstradition skaber lærere ud fra et elevinddragende og kristent udgangspunkt«.

Forslaget støttes af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance.

Den frie læreruddannelse skal have faste grundtilskud og aktivitetsbestemte tilskud på samme grundlag som de offentlige professionshøjskoler.

Uddannelsen skal være en selvejende institution

Tirsdag 2. marts andenbehandles forslaget i Folketinget.

Morten Kvist har i snart et årti talt dunder mod »uddannelsesbureaukrati« og »det fejlslåede læringsparadigme« fra sin position i Herning. Det er sket i læserbreve og debatter, hvor han også har gjort sig bemærket som blandt andet medlem af Det Etiske Råd og Islamkritisk Netværk.

Men det var især årene, der førte op til folkeskolereformen i 2013, der vakte hans interesse for uddannelsespolitik.

»Da man indførte læringsparadigmet, hvor man begyndte at udskifte ordet undervisning med læring, var vi nogle, der kunne se, det ville gå skævt,« siger Morten Kvist.

Han er fortaler for, at man griber uddannelsen af lærere an på en helt ny måde, hvor man blandt andet fokuserer på at give lærerne andre kompetencer, end de får i dag. Men mere om det senere.

Et livtag med skolereformen

Lad os i stedet starte ved ’læringsparadigmet’, som Morten Kvist kalder det.

Det er nemlig den fremmeste årsag til, at der er brug for en ny uddannelse, mener han. Læringsparadigmet dækker over en række af de skolepolitiske tiltag, der blev indført i 10’erne: Skolereformen, de mere end 3.000 færdighedsmål, som lærerne skulle undervise ud fra, og de gennemgående test af elevernes evner.

Men skolereformen slår sprækker, færdighedsmålene er blevet gjort vejledende i stedet for obligatoriske, og der er lavet en politisk aftale om, at de nationale test skal ændres. Så prøver præsten at løse et problem, der på naturlig vis er ved at afskaffe sig selv?

»Jeg mener da, man skal blive ved med at ændre reformen,« siger han.

»Men selve læringsbegrebet hersker stadig. Og det gør den evidensbaserede undervisning også. Og det er vigtigt, at der kommer et nyt syn på skolen.«

Hvad har du imod evidensbaseret undervisning?

»Der er ikke noget i vejen med evidens og videnskab i sig selv, men der er en tilbøjelighed til, at det presser den enkelte lærers erfaring ud,« mener Kvist.

Han understreger, at evidens for ham er et meget vigtigt begreb, når det bruges i en naturvidenskabelig sammenhæng – eksempelvis når man snakker om vacciner. Men det er en anden sag, når snakken falder på undervisning.

Han giver et eksempel: Hvis én type undervisning bliver vurderet til at virke i 80 procent af tilfældene, bliver den sat i produktion. Den bliver optaget på professionshøjskolerne, som giver den videre til lærerne. Lærerne tager den derefter med ud i klasselokalerne.

Men for 20 procent af eleverne virker den type undervisning ikke. Og nutidens lærere er ikke rustet til at håndtere de 20 procent. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal afvige fra det, de har lært, mener Morten Kvist.

»Man har med de her evidensbaserede skabeloner fjernet meget af lærerens autonomi. Man understøtter ikke lærerens personlige myndighed. Hvis man har en fast metode med ind i klassen, defineret af evidens, så hører autonomien op,« mener han.

En lærer skal have sangtræning

Meget af kritikken mod den nye uddannelse har været rettet mod selve ideen om en fri og privat uddannelse. Men hvordan vil en studerende konkret se en anderledes hverdag, hvis han eller hun optages på den nye læreruddannelse?

»Som dansklærer skal man blandt andet kunne tale, artikulere og fortælle en historie, så folk lytter. Så man fanger eleverne og lærer fra sig. En sådan lærer skal have stemmetræning og lære at være meget tydelig i sit mundtlige og skriftlige dansk. Det kan understøttes af eksempelvis sangundervisning. Man skal måske have et fag, der hedder fortælling. Det kan være et understøttende fag,« siger Morten Kvist.

Kan man ikke indføre nogle af de metoder på en eksisterende uddannelse?

»Det kan da godt være, at man kan det. Men det ene udelukker ikke det andet. Og jeg tror, der er brug for, at nogen går forrest.«

Men når vi har så mange læreruddannelser i landet, kan en af professionshøjskolerne så ikke gå forrest?

Man nedskriver skolen, når man gør det til velfærd Morten Kvist





»Det tror jeg desværre ikke. Hvis jeg var undervisningsminister, ville jeg tage alle læreruddannelser væk fra professionshøjskolerne og gøre dem selvstændige igen.«

Hvorfor?

»Professionshøjskolerne er optegnede og definerede som velfærdsforanstaltninger. Og folkeskolen og uddannelsen af lærere er ikke en velfærdsforanstaltning. Det er en uddannelses- og dannelsesforanstaltning. Man nedskriver skolen, når man gør det til velfærd. Det er som om, velfærd er livets mening. Det er noget sludder,« lyder det kontant.

Professionshøjskolerne har dræbt dannelse

Morten Kvist tvivler med andre ord på, at professionshøjskolerne kan reformere sig selv hen mod dannelse. Faktisk mener han, at professionshøjskolerne har »banket pædagogiske traditioner om dannelse ned under gulvbrædderne.«

Hvilke traditioner er det?

»Dem der nu er tilbage i et fag med den mærkværdige titel KLM (kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, red.),« siger Kvist og fortsætter.

»Det er dannelse, der er blevet skåret ned til det næsten ukendelige. Før fyldte den almene dannelse meget mere, men da seminarierne blev til velfærdsforanstaltninger, blev det hele skrumpet og underprioriteret. Det har UC’erne selv stået i spidsen for,« mener Morten Kvist.

Også plads til islam

Tilbage står, at Folketinget efter alt at dømme vil gøre Morten Kvists ide om en ny og fri læreruddannelse til virkelighed. Noget, der har fået de, der ikke støtter uddannelsen, til at råbe op.

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) langede i et interview i Berlingske forleden ud efter ideen om at have et kristent grundlag til en læreruddannelse.