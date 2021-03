Stefan Hermann langer ud: Det er tågesnak og vrøvl, at der ikke er dannelse og autonomi på læreruddannelsen

Bølgeskvulpene er højere end normalt i det skolepolitiske farvand.

Efter at et flertal tidligere på ugen vedtog et beslutningsforslag om at indføre en ny og fri læreruddannelse, tager formanden for Danske Professionshøjskoler Stefan Hermann nu til genmæle.

I forbindelse med, at Folketinget nikkede ja til at indføre læreruddannelsen, sagde den midtjyske præst Morten Kvist til Skolemonitor, at professionshøjskolerne, der driver 18 læreruddannelser, har »banket dannelsen ned under gulvbrædderne«.

Der er brug for nytænkning og en ny type lærere, der har en bedre autonomi, lød det fra præsten.