Status efter uge 1: Størstedelen af eleverne i folkeskolen lader sig teste

Med en kraftig opfordring til at lade sig teste to gange om ugen har afgangseleverne i grundskolen i Nordjylland, Vestjylland og Bornholm nu været tilbage fysisk i grundskolen i en uge.

Og selvom elever og lærere ikke er forpligtet til at følge opfordringen for at kunne deltage i undervisningen, er tilslutningen stor.

Mads Rune Jørgensen, der er skolechef i Aalborg Kommune, fortæller, at tilslutningen er »gået ud over al forventning«, og at tilbagemeldingen fra kommunens 72 teststeder er den samme over hele linjen.