Kommuner og lærere vil droppe årets nationale test

De nationale test skal kvittes dette skoleår.

Elever skal ikke måles og vejes i deres faglighed oven på et skole år, der har været præget af corona det meste af tiden. De skal have lov at lande blødt. Det foreslår flere kommuner, der har sendt et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor de anmoder om at blive fritaget for at gennemføre de nationale test, som landets folkeskoleelever skal have gennemført inden 11. juni 2021.

Den viser en rundspørge til landets kommuner, som Danmarks Lærerforening har foretaget.