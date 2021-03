Analyse: Skolen genåbnes med museskridt: Velkommen til endags-skolen

Fakta

Sådan kan skoler og uddannelser åbne

Efterskoler og højskoler (lange kurser) åbner i hele landet.

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.

Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever i grundskolen og afgangselever på ungdomsuddannelser i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde. I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.

Grundskoler kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde på ikke brofaste øer efter samme model som åbningen på Bornholm.

