Pernille Rosenkrantz-Theil: Det er lykkedes for os at finde en mellemvariant for yderligere genåbning

Børne- og undervisningsministeren er enormt glad for, at alle danske elever nu kan komme tilbage i skole mindst én dag om ugen. Åbner man for meget, kan man risikere at skulle lukke alt ned igen, mener ministeren.