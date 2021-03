Elevformand: »Det er dybt problematisk, at afgangseleverne skal til eksamen i den situation, som vores samfund befinder sig i lige nu«

Lidt har også ret. Det er den umiddelbare reaktion fra lærere og elever, der glæder sig over, at elever i landets grundskoler og ungdomsuddannelser fra næste uge kan møde ind fysisk på deres skoler, i forskelligt omfang, afhængig af smittetrykket i den pågældende landsdel.

Og netop den store forskel på graden af mulighed for fysisk undervisning på skolerne volder problemer for afgangseleverne. For afgangselever i grundskolen uden for hovedstadsområdet kan møde ind til fuldtidsundervisning hver anden uge, mens de ældste klassetrin i hovedstadsområdet formentlig har adskillige uger foran sig med bare én dags fysisk skoledag om ugen.

Men samtlige afgangselever har udsigt til eksamen.