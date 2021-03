Skoler: Vi skal undgå, at elever uden coronatest hænges ud

Børn over 12 år i grundskolen, der ikke bliver coronatestet to gange om ugen, selv om skoler og undervisningsministeren kraftigt opfordrer til det, risikerer at blive upopulære i skolen. Det skal vi væk fra, siger Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen forud for den næste genåbningsfase af landets skoler mandag.

»De fleste skoler siger, at hovedparten af eleverne bliver testet. Men der er også nogle elever, der ikke gør, blandt andet af principielle grunde, fordi forældrene ikke synes, de skal testes. Skolerne skal have en ekstra opmærksomhed på de elever, fordi vi har set eksempler på elever, der er blevet kigget skævt til«, siger skolelederformanden og tilføjer:

»Når der bliver lukket mere op for skolerne i resten af landet, står skolerne med en stor opgave i forhold til at snakke med eleverne om, at det er o.k. ikke at blive testet. Det bliver man ikke et dårligere menneske af. Det er virkelig en opgave«.

Claus Hjortdal taler ud fra et møde, som han har haft med 30 skoleledere fra de områder i Jylland, hvor 9.-klasserne siden 1. marts har måttet være i skole hver anden uge.

Præcis hvor mange af de tilbagevendte elever, der ikke lader sig teste, ved skolelederformanden ikke.