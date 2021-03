Kommuner får frihed til at lukke. Åbningen tager regeringen æren for

Når jublen over genåbningsplanen har lagt sig, vil der stå et paradoks tilbage. Hvorfor er det, at kommuner gerne må stramme skruen på restriktionerne yderligere i tilfælde af smitteudbrud, men ikke må give større frihed til skole på fuld tid for flere elever?

Glæden over genåbningsaftalen er ellers stor i alle dele af uddannelsessektoren. Nu er der vist en vej tilbage til hverdagen. Selv om skifteholdsskolen med en uge i skole og en uge foran skærmen hjemme er bøvlet, giver den mulighed for at få klassefællesskabet tilbage på halv tid. Samtidig vil skifteholdsskolen styrke onlineundervisningen, fordi tiden foran skærmen nu kan forberedes og suppleres med det fysiske møde i klasseværelset. Skifteholdsskolen kan også arrangeres på en måde, så det er nogenlunde enkelt at forstå for elever og forældre, selv om skolerne nok ikke slipper uden om en sand regn af beskeder på den digitale platform Aula.

Det er desuden en positiv overraskelse i genåbningsaftalen, at studerende på de videregående uddannelser kommer tilbage lige efter påskeferien. Især uddannelser med praktisk indhold får glæde af aftalen og kan mødes fysisk i 50 procent af tiden, mens øvrige studerende må nøjes med at få undervisning i fysisk fællesskab 20 procent af deres studietid.

Den nye aftale indbærer et testcirkus i hele uddannelsessektoren, men meldinger tyder på, at elever og studerende er så opsatte på at få deres hverdag tilbage, at vatpinde i næsen to gange om ugen ikke skæmmer mange.

Men når euforien over den brede politiske aftale har lagt sig, vil flere spørgsmål dukke op: Hvorfor må kommuner og regioner, hvor smitten er lav ikke åbne mere? Er det ikke netop den erfaring, som vi kan tage med fra forsøget på Bornholm og nogle få af landets øer, der har helt åbne skoler uden, at smitten er stukket af?