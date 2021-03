Tre centimeter op i hvert næsebor: Nu skal gymnasieelever coronateste sig selv

I Østrig har eleverne gjort det længe selv. Nu skal eleverne på ungdomsuddannelserne i Danmark til det: At stikke en pind to til tre centimeter op i hvert næsebor, dreje godt rundt og afvente testsvar.

Som noget nyt indfører børne- og undervisningsministeriet et nyt test-setup, hvor elever og lærere tester sig selv, mens de er i skole. Den nye testmetode gælder fra 6. april, når alle elever på landets ungdomsuddannelser med den nye genåbningsplan kan komme tilbage i skole hver anden uge. I folkeskolen vil test af elever over 12 år ske, som det hele tiden har gjort.

Udførelsen af testen skal overvåges af en såkaldt supervisor, der har modtaget den nødvendige oplæring, som forventes at vare cirka en halv dag. Supervisoren vil efter oplæringen også kunne pode elever og ansatte, hvis der er nogle, der ikke kan eller ønsker at pode sig selv. Supervisorerne skal også overvåge, at testene sker korrekt og hjælpe med at gennemføre og aflæse testen.

Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier understreger, at gymnasierne ikke påtager sig ansvaret for »det faglige omkring testene«.

»Hvorvidt det er rigtigt at teste eleverne på netop denne måde, tager vi ikke stilling til. Vi er bare blevet bedt om, og har sagt ja til at udføre logistikken omkring det. Men det i sig selv er også rigeligt. Vi knokler på som vanvittige lige nu for at få uddannet et tilstrækkelig antal supervisorer, så vi kan få det her testsystem op og køre efter påske og få vores elever tilbage«, siger hun.