Nye tal: Hver anden trækker håndbremsen og tager et år i 10. klasse

Assia Hussein går i 10. klasse på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Hun valgte det ekstra skoleår for at forbedre sine muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

»Jeg har valgt at tage tiende, fordi jeg var i tvivl om, hvilken vej jeg skulle gå. Jeg blev erklæret ’’ikke-uddannelsesparat”, da mit snit var for lavt, så jeg ville gerne bruge muligheden til at forbedre mine karakterer og vise, at jeg er egnet til STX. Og det er lykkedes«, fortæller Assia Hussein, som er 18 år og bor i Valby.

Valget faldt på Restaurant- og Hotelskolen, da det er tæt på, hvor hun bor, og hun havde hørt godt om skolen fra bekendte. Men at skolens tema er mad, har kun gjort oplevelsen bedre.