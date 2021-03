De første ansøgere i nyt kvote 2-system: »Jeg ville ikke have nogen chance i den gamle prøveform«

En reel chance for at komme ind på medicinstudiet på kvote 2.

Det er, hvad 21-årige Max Jørgensen kalder det nye testbaserede optag for kvote 2-ansøgere, som han sammen med 12.121 ansøgere skal igennem i de kommende uger som de første i Københavns Universitets historie.

Et forældet karaktersnit fra gymnasiet og et CV, der bugner af frivilligt arbejde i udlandet og højskoleophold, der har efterladt kontoen i brand, er ikke længere nok til at bedømme, om en ansøger kan komme ind på kvote 2 på Københavns Universitet. Universitetet mener nemlig, at det kan resultere i et unuanceret billede af ansøgerne og deres færdigheder, og derfor har de fulgt trop med Syddansk Universitet ved at indføre testbaseret optag.