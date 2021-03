Forskning slår fast: Første skolenedlukning var slem, den anden er meget værre

Ensomheden blandt elever i 5.-9. klasse er taget til under den seneste nedlukning. Samtidig oplever børnene, at det er blevet sværere at få den nødvendige hjælp til skoleopgaver fra deres forældre i forhold til nedlukningen for et år siden. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som er en gentagelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre gennemført under den første nedlukning i foråret 2020.

»Det her er et wakeupcall. Vi dokumenterer, at første gang var slem, men anden gang er meget, meget værre«, siger Lars Qvortrup, der er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Mens 15,5 procent af eleverne i foråret 2020 erklærede sig helt eller delvis enige i, at de følte sig ensomme, var tallet i starten af marts i år steget til 26 procent. Samtidig er forældrenes bekymring for børnene vokset. For et år siden svarede 27,5 procent af forældrene, at de var bekymrede for, hvordan coronapandemien påvirkede deres barn mentalt, mod 60 procent nu.

Da undersøgelsen blev gennemført for et år siden, var det blandt elever i fem kommuner, herunder Aarhus. Denne gang er det udelukkende 1.544 elever fordelt på 46 skoler og 1.140 forældre fra Aarhus, der er med. Men forskerne vurderer, at svarene kan bruges som indikator for, hvordan elever og forældre generelt oplever nedlukningen, fordi Aarhus har »et repræsentativt landskab«. I den nye undersøgelse sammenlignes tallene fra Aarhus i 2020 med tallene i 2021.

»Der er sket næsten en fordobling i antallet af elever, der føler sig ensomme. Samtidig ved vi fra den første nedlukning, at 20 procent af eleverne har svært ved fjernundervisning, ikke føler sig nok set af lærerne og ikke rigtig får hjælp derhjemme«, siger Lars Qvortrup og tilføjer: