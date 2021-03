Langt fra mål: Forny fortællingen om erhvervsuddannelser

Endnu et år har erhvervsskolerne svært ved at tiltrække nok elever. Og det har de haft de seneste fem år, hvor andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, har ligget på omkring 19 procent. For 2021 tallet er 19,9 procent. Det viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er ikke i nærheden af den målsætning, der blev sat med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 om, at 30 procent af afgangseleverne i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse, når de forlader grundskolen. For 2020 var målet 25 procent, hvilket heller ikke blev indfriet.

På grund af corona har erhvervsskolerne været bekymrede for, at tilslutningen ville dale, da der ikke har været afholdt brobygning eller åbent hus. Derfor er formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ole Heinager, »o.k. tilfreds« med tallene i lyset af de vanskelige vilkår, men understreger at tilslutningen er for lav.