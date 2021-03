Uddannelsesstøtte forvandles fra hellig ko til truet dyreart

»Det bliver ikke på SF’s vagt«.

Sådan skriver Jacob Mark, som er SF’s gruppeformand og børne- og undervisningsordfører, på Twitter. Reaktionen kommer, efter at organisationen Dansk Erhverv har fremlagt en omfattende plan for milliardinvesteringer i hele uddannelsessektoren.

Kritikken går ikke på alt det gode, Dansk Erhverv vil gøre for at få flere med på uddannelsesvognen. Nej, det er finansieringen, den er gal med. Den skal nemlig hovedsagelig ske ved, at de studerende på de lange videregående uddannelser i de sidste to år af studietiden skal optage rentefri lån og ikke modtage uddannelsesstøtte.

Men til det lyder altså et rungende nej fra SF. Angiveligt fordi forslaget kommer efter et år, »hvor der er givet milliardstore og nødvendige hjælpepakker til erhvervslivet, men hvor de studerende ikke har fået én krone i ekstra hjælp«, som Jacob Mark skriver.