Nu kan corona snart ikke bruges som undskyldning længere

Jeg glæder mig bare til at få lidt af hverdagen tilbage«.

Varianter over det citat har igen og igen lydt fra elever i trykte og elektroniske medier. For hverdage kan blive til festdage, når de har været savnet længe nok. Undtagen i kommuner med for høje smittetal er elever på skoler og ungdomsuddannelser nu tilbage i fællesskabet. De små elever på fuldtid og alle andre på halvtid, og som det fremgår af reportager, er halv tid er bedre ingen tid.

Selv om den fulde genåbning af skoler og uddannelser ifølge rammeaftalen først sker, når alle over 50 år har fået en vaccine, vender hverdagen så småt tilbage. Dermed bliver regeringen også tvunget til at forholde sig til de dynger af uløste problemer i uddannelsespolitikken, som den har skubbet foran sig.

Listen er lang, og pladsen tillader kun et par af de mest presserende punkter på dagsordenen.

Først selvfølgelig direkte eftervirkninger af nedlukningerne. Hver fjerde skoleelev har svært ved at følge med i timen ifølge en undersøgelse, som analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre har foretaget for Red Barnet Ungdom. Hos de ældste elever i 5.-10. klasse er det hver tredje elev, der svarer, at de har svært ved at følge med i skolen.