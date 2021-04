Nu skal unge pode sig selv

Mark Wiskum bevæger sig med raske skridt igennem aulaen på Nærum Gymnasium med hænderne placeret på en sort rullevogn. Øverst på vognen ligger ansigtsmasker, hvide dunke med håndsprit, blå gummihandsker og testkits. Han er tidligere elev på gymnasiet og tilbage som såkaldt superviser, der skal hjælpe eleverne med at pode sig selv for covid-19. De sidste fire måneder har han været poder i Ringsted og Næstved, så han kender metoden.

Som en del af den delvise genåbning af Danmark har landets gymnasieelever fra 6. april fået lov til at komme fysisk tilbage i skole hver anden uge. Men det er under forudsætning af hyppige coronatests, der som noget nyt kan tages af eleverne selv i skoletiden. Eleverne må stadig gerne bruge det offentlige testsystem uden for skoletiden. Hvis de gør det og ikke tager en selvtest på skolen, skal de kunne fremvise, at de har en negativ test, der højst er 72 timer gammel.

På Nærum Gymnasium er der ansat syv supervisere til at sikre, at eleverne tester sig selv korrekt. Mark Wiskum åbner døren ind til 3.z, som er den femte klasse, han superviserer denne dag. Det er første gang, at eleverne skal teste sig selv. Det har taget en halv time per klasse, men planen er at komme ned på et kvarter efter lidt rutine.

Eleverne får først en vådserviet til at spritte deres bord af med.