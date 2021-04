»Der blev jeg godt nok rystet«: Marianne Jelved fik en aha-oplevelse, efter at have mødt nogle lærere på gaden

Fakta

Den blå betænkning

’Den blå betænkning’ var den populære betegnelse for den undervisningsvejledning, der i 1960 og 1961 fulgte 1958-loven for folkeskolen. Betænkningen, der blev formuleret af et læseplansudvalg med den radikale Kristen Helveg Petersen (1909-1997) som formand, skulle udpege retningslinjer for alle skolens fag og undervisning på baggrund af den foreliggende lov.

Mens formålsformuleringen i 1958-loven lød: »Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber«, betonede ’Den blå betænkning’, at skolens opgave frem for alt var at skabe harmoniske og lykkelige mennesker.

’Den blå betænkning’ lagde med den passus indirekte afstand til 1958-loven, og den varslede med sine reformpædagogiske tanker et nybrud med den danske skolepædagogik i praksis. Det kom til udtryk i vægtningen af blandt andet gruppe- og emnearbejde, tværfaglighed samt i kritikken af prøver og karaktergivning.

