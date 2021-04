Efter nattens aftale: Nu må byskoler »se, hvad de har af overdækkede områder såsom cykelskure, telte eller halvtage«

’Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr. Kun noget der hedder dårlig påklædning’.

Sådan lyder et gammelt udtryk, og med nattens aftale for genåbning, finder eleverne i hvert fald ud af, at de snart skal klæde sig efter vejrudsigten.

I den nye aftale for genåbning lægges der op til, at 5.-8.klasser i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Det sætter store krav til lærernes kreativitet og ikke mindst omstillingsparathed, siger formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal: