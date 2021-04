Gymnasieelever tager konsekvensen: Dropper skolen og går på café på mandag

Ilidt over en uge har Stella Villaro Nolsøe og resten af hendes gymnasiekammerater siddet derhjemme foran skærmen og modtaget onlineundervisning på grund af den såkaldte sogneregel. Selv om der ikke var en eneste smittet elev på Gefion Gymnasium, blev eleverne sendt hjem som følge af et højt smittetryk i det sogn, gymnasiet ligger.

Mandag kommer eleverne dog ikke til at sidde alene derhjemme. Her vil eleverne protestere over lukningen ved at modtage onlineundervisning sammen på cafeer i nærheden af deres lukkede gymnasium.

»Vi vil gerne stille politikerne spørgsmålet, hvorfor må vi gerne gå på café og bar, når vi ikke må møde i skole? Der er ikke en eneste coronasmittet på vores gymnasium, men alligevel skal vi sidde derhjemme, hvor mange har svært ved at følge med i undervisningen og føler sig ensomme«, siger Stella Villaro Nolsøe, der går i 2.g og er en af to forpersoner i elevrådet.

Hun understreger, at protesten kommer til at foregå efter alle retningslinjer, hvilket betyder, at klasserne vil sidde opdelt på hver deres café, og at der højst vil sidde 10 elever ved hvert bord.