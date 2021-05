Efter opråb til regeringen: »Det er vores opgave at medvirke til ordentlighed«

Hvorfor vælger du som forkvinde for Danske Gymnasier i fællesskab med resten af uddannelsessektoren at kritisere regeringens politik?

»Uddannelsessektoren skal være kritisk og råbe vagt i gevær, når vi ikke kan udføre den opgave, som vi er sat i verden for. Vores opgave er at uddanne og danne unge mennesker og sikre, at de gør uddannelsen færdig. Vi vil ikke være vidne til, at unge syriske skoleelever fratages muligheden for at færdiggøre deres uddannelse, når de skal opholde sig på et udrejsecenter på ubestemt tid på grund af myndighedernes inddragelse af deres opholdstilladelse og en manglende hjemsendelsesaftale med Syrien«.

»Der er ingen, der vinder på situationen, det er så irrationelt. Hvis de unge kunne færdiggøre deres uddannelse, vil det være en fordel for den unge syrer, det vil være en fordel for det samfund, som den unge skal være en del af i Syrien, når vedkommende bliver sendt hjem, og det vil være en fordel for det danske samfund, hvis det ender med, at syreren bliver i Danmark«.

Hvorfor er det nødvendigt, at lige præcis uddannelsessektoren blander sig i debatten?

»Hele værdisættet, som dansk uddannelsestradition baserer sig på, handler om demokratisk dannelse, ligeværd, tolerance, åndsfrihed og respekt for menneskers rettigheder. Og netop de dyder står i vores uddannelses formålsparagraffer, hvilket vi faktisk tager rigtig alvorligt. Det er værdier, som er en vigtig del af dansk selvforståelse og dansk kultur, da vores samfund bygger på dem. Og når værdierne, som uddannelsesinstitutioner skal varetage, støder imod en meget fast måde at vurdere andre mennesker på, så er der grund til at råbe højt«.