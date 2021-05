Dansk Industri og Dansk Erhverv: Problemet ligger i grundskolen

Langt flere af afgangseleverne i folkeskolerne og de frie grundskoler skal bestå dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve.

Sådan lyder det fra både Dansk Industri og Dansk Erhverv som svar på den kritik, der bliver rejst af erhvervsskolereformen fra 2014. Kritikken går blandt andet på, at reformen ikke har nået sin målsætning om at få hver fjerde ung til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Og at reformens adgangskrav om at få mindst karakteren 02 i snit i dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen har den bagside, at den holder nogle unge ude af uddannelse, der ellers ville have taget en erhvervsuddannelse.

I Dansk Industri ser man ikke reformen som værende forfejlet.

»Med erhvervsskolereformen løftede man barren for erhvervsuddannelserne. Det var hensigten at skære nogle elever fra med adgangskravet på 02. Og det var nødvendigt«, siger Lone Folmer Berthelsen, som er underdirektør og chef for DI’s erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.