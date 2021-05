Uddannelsesanalyse: Ytringsfriheden i klasseværelset er truet - lærere udøver selvcensur

Selvcensur er allerede en kendsgerning i danske klasseværelser og auditorier.

Det bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketinget tirsdag. Det gælder tegninger af Muhammed, men det gælder også for eksempel omtale af abort i seksualundervisningen. Udviklingen er ifølge statsministeren »et knæfald for alt det forkerte« og »dødsenfarligt«.

Så langt er de fleste nok enige. Danske undervisere er under pres i alle dele af uddannelsessektoren, og en række begivenheder har det seneste halve år gjort ondt værre. Oktober sidste år blev læreren Samuel Paty halshugget på åben gade i en forstad til Paris, fordi han havde undervist i ytringsfrihed og havde vist en tegning af profeten Muhammed. Sagen fik en dansk udløber, som blev beskrevet i Politiken i slutningen af oktober sidste år.

En dansk lektor udtrykte støtte til Paty og opfordrede til at lade Muhammedtegningerne indgå i undervisningen »for at sikre grundlaget for vores arbejde: Ytringsfriheden«, som det hed i opslaget på Facebook. I dag har hun hemmelig adresse og en fast kontaktperson hos Politiets Efterretningstjeneste, PET. Så »dødsensfarligt« er ikke for meget sagt.