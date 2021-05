Professor vil have mere fokus på fiaskoer og fuck ups i forskning og undervisning

På Museum of Failure i Helsingborg i Sverige sad Dannie Kjeldgaard i en lille kvadratisk bås, hvor væggene omkring ham var helt klistret fast med post-it sedler. På sedlerne havde museumsgæster skriblet deres livs store og små fiaskoer ned.

Sætningerne på sedlerne rummede sjove historier, men også alvorlige historier som eksempelvis en grum skilsmisse.

Dannie Kjeldgaard er professor ved Institut for Marketing og Ledelse på Syddansk Universitet og var på museet som en del af et observationsstudie til et større videnskabeligt projekt om fiaskoer, han arbejder på med forskerkolleger fra Göteborgs Universitet, Nord Universitet i Norge, Stockholms Universitet og Royal University for Women i Bahrain.