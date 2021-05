Udskældt folkeskolereform er snart fortid. Men er mere frihed til skolerne mere end bare en lappeløsning

Klar, parat, start.

Partierne på Christiansborg har indledt en hektisk konkurrence om at gøre skolen fri. Alt tyder på, at der bliver brug for målfoto for at konstatere, hvem der kommer først over målstregen.

Senest har partiet Venstre indledt en spurt og meldt ud, at det skal ikke bare være Holbæk og Esbjerg, der får frie tøjler til at sætte skolevæsnet fri. Partiet har fremsat et beslutningsforslag til behandling i folketingssalen, som har til formål at udbrede frihedsforsøget til hele landet.