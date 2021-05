Flere kommuner er tæt på automatisk nedlukning. Nu kommer borgmestre med en bøn

Grænsen for, hvornår kommuner og sogn automatisk lukker ned, bør hæves. Ellers risikerer skoler og skolebørn at stå først for, når prisen for genåbningen skal betales.

Sådan lyder opfordringen fra flere borgmestre i kommuner, hvor smittetallene truer med at lukke skolerne ned igen.

Den seneste genåbningsaftale, som politikerne på Christiansborg vedtog tidligere på ugen, tillader fra fredag store dele af samfundet at åbne yderligere. Det forventes at føre til stigende smittetal.

En del af genåbningsaftalen er derfor også, at modellen for automatiske nedlukninger af kommuner og sogn fortsætter som et værktøj til at holde smittespredningen i skak.

Men genåbningsaftalen bør give anledning til, at man revurderer modellen, mener blandt andet borgmester i Brøndby Kommune Kent Max Magelund (S).