Minister om mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker: »Der er ikke noget, jeg ikke er klar til at drøfte«

Tag flere småbørn, flere ældre og mindre ungdomsårgange de kommende år. Tilsæt så, at flere af de store velfærdsuddannelser er blevet mindre populære blandt unge. Sammen giver det en giftig cocktail og ifølge en ny analyse, som Damvad Analytics har lavet for Danske Professionshøjskoler, en mangel på 35.600 lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere i 2030.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), professionshøjskolerne, der uddanner de fire faggrupper, peger blandt andet på, at uddannelserne skal have flere penge. Vil du give dem det?

»Noget af det handler om penge – derfor har vi givet en økonomisk saltvandsindsprøjtning til pædagoguddannelsen – noget af det handler også om uddannelsernes opbygning, og noget af det handler om at få udfordret de unges uddannelsesvalg. Vi skal have set på det hele. Der er ikke noget, jeg ikke er klar til at drøfte, når det kommer til at sørge for, at vi har velfærdsmedarbejdere også om 5 og 10 år. Det her er jo rygraden i vores velfærdssamfund, og det ønsker jeg stærkt, at vi også har om 10 år. Derfor er det her en udvikling, vi skal lægge arm med«.

Hvad vil regeringen gøre?

»Det er forskellige svar til de forskellige uddannelser. Hos sygeplejerskerne har vi en politisk opgave i at øge antallet af praktikpladser, så vi kan optage nogle flere studerende. På læreruddannelsen er udfordringen en anden. Derfor skal uddannelsen gøres endnu bedre, og det udviklingsarbejde er i gang. Og så skal vi have flere med på uddannelsesvognen. Hver femte har stadig ikke en uddannelse på deres 30-års fødselsdag. Derudover handler det om, at dem, der arbejder i de her brancher, også har lyst til at blive der. Der er en bred opgave politisk i, at det arbejdsmarked, der er på den anden side af uddannelsen, også er et, man har lyst til at blive i«.