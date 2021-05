Minister om ny aftale: »Der er brug for en saltvandsindsprøjtning i folkeskolen«

Ny aftale om millioner til folkeskolen er på plads.

I dag blev regeringen og dens støttepartier enige om en aftale, der skal sikre flere lærere i klasseværelserne. Der er afsat 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er »utrolig« godt tilfreds med aftalen.

»For os er det vigtigt at få investeret i vores folkeskole. Det vil sige, at når vi sætter de her penge af, så har det den betydning, at der hen over årene kommer 1.000 flere lærere i folkeskolen. Der er brug for en saltvandsindsprøjtning i folkeskolen, og derfor er de her penge blevet sat af. I lyset af de seneste år vi har haft, så er der også brug for nogle ekstra muskler i folkeskolen«.