Nul nye lærerstuderende i Helsingør 2020: »Det er svært at sige, hvad der er gået galt«

Syv personer. Så mange var klar til at starte på lærerseminariet i Helsingør i 2020.

Derfor var skolen nødt til at droppe at have en årgang 2020 på skolen. Og om to måneder vil det vise sig, om tilstrømningen er stor nok i år til at oprette et nyt hold på det lille lærerseminarium, der har haft adresse på Kulturværftet ved havnen i Helsingør siden 2018.