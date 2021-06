Radikale: Justeringer er ikke nok. Skolereformen har været spildt, og nu er der brug for en ny

»Hvis nogen skulle have været i tvivl, kan ingen være det længere: Folkeskolereformen var en dundrende fiasko.« Sådan indleder den radikale politiker og næstformand Martin Lidegaard et indlæg på Altinget, hvor han gør det klart, at Radikale er klar til at totalrenovere skolen.

Fredag kom den længe ventede redegørelse fra undervisningsministeren, der viste, at reformen har fejlet på alle de tre opstillede mål: At hæve trivsel, at hæve faglighed og at mindske sociale skel.

Efterfølgende sagde Rosenkrantz-Theil til Skolemonitor, at tiden dog ikke er til en ny reform.