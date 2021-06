Pernille Rosenkrantz-Theil: »Disse gymnasier går ind i en ganske alvorlig og risikabel tid«

En række provinsgymnasier får ekstrabevillinger for at sikre, at der også er uddannelsesmuligheder uden for de store byer.

Men elevmængden falder. Årgangene bliver mindre. Og nogle søger ind på uddannelserne i de store byer i stedet for de lokale gymnasier. Det kan ramme en lang række institutioner i tyndere befolkede områder, viser et notat fra Undervisningsministeriet.

»Disse gymnasier går ind i en ganske alvorlig og risikabel tid. Elevtallet daler drastisk. Der skal efter regeringens mening gøres noget nu. At have en ungdomsuddannelse liggende i sin by er afgørende for et helt lokalsamfund og selvfølgelig for de unge, der går der«, skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theill på Twitter.

Ud af de 26 gymnasier, der får det særlige udkantstilskud, har kun to oplevet, at der er kommet flere elever. De resterende 24 har typisk mistet omkring 30 procent - i værste tilfælde op mod 45 procent - i perioden 2012 til 2020.

Kigger man fremad, bliver billedet endnu mere dystert. Faldet ventes at fortsætte, når der ses på den demografiske udvikling.

Risikerer lukning

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) advarer mod følgerne: »Hæderkronede gymnasier og uddannelsesinstitutioner skal ikke lukke, fordi vi står i en situation, hvor der er faldende elevtal«, siger hun ifølge Ritzau.

Hun efterlyser en løsning, der kan fordele eleverne bedre og dermed imødegå affolkningen af provinsgymnasierne. Det kan også komme på tale at se på kapaciteten i de forskellige gymnasier og hvor mange klasser, de hver må have.

Her er den ventede udvikling i provinsgymmasiernes taxametertilskud:

Ringkjøbing Gymnasium - 25 procent

- 25 procent Odsherreds Gymnasium - 25 procent

- 25 procent Frederikssund Gymnasium - 24 procent

- 24 procent Tønder Gymnasium - 23 procent

- 23 procent Morsø Gymnasium - 23 procent

- 23 procent Frederiksværk Gymnasium og HF - 23 procent

- 23 procent Nakskov Gymnasium og HF - 22 procent

- 22 procent Vejen Gymnasium og HF - 22 procent

- 22 procent Maribo Gymnasium - 21 procent

- 21 procent Thisted Gymnasium , STX og HF - 20 procent

, STX og HF - 20 procent Fjerritslev Gymnasium - 19 procent

- 19 procent Brønderslev Gymnasium og HF - 18 procent

- 18 procent Varde Gymnasium - 18 procent

- 18 procent Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 16 procent

- 16 procent Grindsted Gymnasium & HF - 16 procent

- 16 procent Vestjysk Gymnasium Tarm - 15 procent

- 15 procent Struer Statsgymnasium - 15 procent

- 15 procent Lemvig Gymnasium - 15 procent

- 15 procent Grenaa Gymnasium - 15 procent

- 15 procent Ikast-Brande Gymnasium - 13 procent

- 13 procent Midtfyns Gymnasium - 13 procent

- 13 procent Faaborg Gymnasium - 13 procent

- 13 procent Rønde Gymnasium - 13 procent

- 13 procent Bjerringbro Gymnasium - 12 procent

- 12 procent Dronninglund Gymnasium - 12 procent

- 12 procent Tørring Gymnasium - 11 procent

Spørgsmålet er, hvad der kan og skal gøres fra Folketingets side, konkluderer undervisningsministeren: »Man kan politisk træffe en beslutning om, at vi har et ønske om gymnasier i alle afkroge af Danmark«.