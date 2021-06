Rektor for truet gymnasium: »Det frie valg må ikke blive så frit, at det efterlader nogen uden noget valg overhovedet«

Gymnasiet i Fjerritslev kan være et af dem, der er i fare.

Der er cirka 350 elever - og udsigt til, at det tal kan falde lidt. Befolkningsprognoserne viser, at antallet af unge i området går nedad, og at det kan komme til at ramme hans gymnasium. Derfor er det et af dem, undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theill (S) har fremhævet i et notat om truslen mod en række gymnasier i provinsen, der med faldende elevtal står til at miste penge.