Ingen nye penge til uddannelser: En prioritering

Velfærdsuddannelserne er i fare for at »blive smadret«, hvis regeringens mål om at 60 procent af uddannelsespladserne i fremtiden skal ligge uden for de fire største byer bliver til virkelighed.

Og man kan ikke flytte ti procent af universitetspladserne ud til provinsen, uden at der følger nye penge med. Sådan lyder en del af kritikken fra flere partier, netop som de politiske forhandlinger om regeringens nye uddannelsesudspil er gået i gang.

Men det er det, der skal til, hvis vi gerne vil modvirke, at hver femte 30-årige i dag ikke har en kompetencegivende uddannelse, og hvis vi vil have »et levende Danmark i alle egne af landet«, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):