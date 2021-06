Ups, der havnede elevfordeling lige i valgkampen

En pragmatisk løsning på et svært problem. Eller slet og ret betonsocialisme, der fjerner gymnasieelevers frie valg.

Begge dele er sagt om den aftale om fordeling af gymnasieelever, der nu er indgået. Der er langt fra opfattelsen hos regeringen og DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, der er i aftalen, og til Venstre og Konservative, som har valgt at stå udenfor.

Man skal ikke have læst mange sider i det 25 sider lange dokument, som aftalen består af, for at forstå hvorfor. For kernen er den enkelte unges mulighed for frit at vælge uddannelse efter skolen. Det handler om rammen for to til tre intense år i ungdomslivet. Det handler om velfærdssamfundets evne til at møde unges drømme og håb. De fleste kan måske nok forstå og anerkende behovet for bedre fordeling af gymnasieelever. Men det bliver svært, når det bliver konkret og omsat til elevers og forældres perspektiv.