Minister om ny aftale: »Gymnasierne i og omkring de store byer i Danmark er blevet pivskæve i deres elevsammensætning«

Med den aftale, som regeringen og et flertal på Christiansborg har indgået en aftale om et nyt system for, hvordan eleverne skal optages på de gymnasiale uddannelser, rettes der op på, at »gymnasierne i og omkring de store byer i Danmark er blevet pivskæve i deres elevsammensætning«.

Sådan siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde, hvor aftalen blev præsenteret:

»Der er kommet en sammensætning, hvor elever søger de gymnasier, de har hørt om fra deres venner. Så bliver det sjovt nok sådan, at de ligner hinanden, dem der går på gymnasierne. Sammensætningen er enormt skæv socialt, men det er den i den grad også etnisk«.

Fakta Gymnasieaftale Et flertal i Folketinget vil lave to modeller for, hvordan optag på gymnasiale uddannelser skal foregå, alt efter om den kommende elev bor i byen eller på landet. Ifølge regionerne risikerer 13 procent af de lokale gymnasier at blive udfordret på deres antal af elever i 2030. Model 1: Optaget i de største byer: Her skal der kigges på forældrenes indkomst, og herefter skal optaget af elever tilpasses en model for, hvor mange fra hjem med høj, middel og lav indkomst, hver uddannelse skal have.

Det skal modvirke det, som aftaleparterne beskriver som en skæv social sammensætning på uddannelserne. Model 2: Optaget på uddannelser på landet, der kan se frem til et faldende antal elever: Fremover skal der kigges på transporttid til den gymnasiale uddannelse frem for afstand.

De største gymnasier skal have et strammere loft over, hvor mange elever de kan optage. Derudover skal der laves et minimum for at sikre, at der er nok elever til et bestemt antal hold på de små gymnasier.

I aftalen indføres der minimumsgrænser, så alle gymnasier får mindst tre klasser per årgang svarende til 84 elever.

Der sættes et loft over, hvor mange elver de populære gymnasier må optage. Loftet bliver fastlagt af regionerne efter tre år, hvor Undervisningsministeriet har stået for det.

Muligheden for at komme på venteliste afskaffes. Det kan komme til at gælde allerede fra næste år.

Dermed kan man ikke starte på et gymnasium, mens man står på venteliste til at komme over på et andet.

Det skal forhindre, at eksempelvis de mest populære gymnasier løbende dræner de andre gymnasier. Kilde: Undervisningsministeriet. Vis mere

Som en del af den nye aftale skal seks til ni gymnasier med stor andel af ikke-vestlige indvandrere lukkes og genåbnes, når der er mulighed for at lave en mere blandet fordeling af eleverne, siger Dansk Folkepartis undervisningsordfører Marie Krarup:

»Vi skal ikke have sharia eller islamisering på gymnasierne i Danmark. Det er derfor, Dansk Folkeparti er med i aftalen. Vi ønsker ikke gymnasier, som er domineret af muslimsk kultur«.

Aftalen indebærer desuden, at forældres indkomst i de store byer bliver trukket ind i ligningen, når de forskellige uddannelser skal sammensætte deres optag hvert år. I resten af landet ændres der ikke lige så meget på måden, der fordeles elever på. Til gengæld skal en strammere kontrol med, hvor mange pladser der er på de forskellige uddannelser sikre en større fordeling:

»Modellen byger på en styring af, hvor mange elever den enkelte uddannelsesinstitution må optage, så uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne fjernes«, står der i en pressemeddelelse om aftalen:

»Samtidig gøres små gymnasier i tyndtbefolkede områder bæredygtige, blandt andet ved at indføre minimumskapaciteter«.

Færre vil få opfyldt førsteprioritet

Ifølge ministeren bliver der mindst 84 elever – det der svarer til tre hold – per årgang på hver uddannelse.

Det vil have stor betydning for provinsgymnasiernes mulighed for at overleve og styrke eleverne, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S):

»Det lægger en bund ind, som giver et bæredygtigt fagligt og socialt miljø«.

I de store byer vil antallet, der får opfyldt deres førsteprioritet blandt gymnasierne, falde fra 90 procent til 84 procent med den nye aftale om elevsammensætning, siger Pernille Rosenkrantz-Theil:

»Uden for de store byer vil flere få opfyldt deres førsteprioriteret. Men i København, Aarhus og Odense vil lidt flere færre opfyldt deres første prioritet. Samlet set er vi landet et rigtigt godt sted«.

Aftalen er indgået af regeringen, Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti. Venstre og De Konservative har på forhånd meldt ud, at de mener, at aftalen efter deres mening i for høj grad indskrænker de unge menneskers frie valg.

Opdateres ...

ritzau