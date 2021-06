Støttepartier har prioriteret at redde små gymnasier i ny aftale

Det var ikke acceptabelt for Enhedslisten og Radikale Venstre, at små gymnasier i provinsen risikerer at lukke på grund af for få elever. Og det vægtede højere for de to partier at forhindre de lukninger end at give de unge mest mulig frihed til at vælge selv.

Udfordringen er, at et blik på de kommende årgange viser, at nogle provinsgymnasier kan se frem til færre elever. Konsekvensen kan ifølge både undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og støttepartierne blive lukning af gymnasier. Derfor har regeringen og et flertal i Folketinget vedtaget en række greb, der skal sikre de små gymnasier.

Dels skal der udbydes 84 pladser per årgang på alle gymnasier. Dels skal gymnasierne ikke længere selv bestemme, hvor mange elever de har plads til. Det skal i første omgang bestemmes af regeringen. Formålet er, at de populære gymnasier ikke skal have noget incitament til at blive ved med at tilføje flere elever for til gengæld at få flere penge. Desuden afskaffes ventelisterne for de elever, der er begyndt på en gymnasial uddannelse et sted, men ønsker at skifte, hvis der bliver plads et andet sted.

EL: At undgå lukninger er vigtigere end frit skolevalg

Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at det har været nødvendigt for at sikre nok elever på de små gymnasier.

»I forvejen er der jo kun i princippet frit valg til gymnasierne. Men det er rigtigt, at det ligger i modellen, at der ikke er fuldstændigt frit optag«, siger han og forklarer, at alternativet ikke var spiseligt for Enhedslisten:

»Er det at etablere et fuldstændigt frit valg og acceptere lukning af gymnasier i store dele af landet? Der har vi sagt, at det er afgørende, at man overalt i Danmark har en gymnasiemulighed, som er tæt på, hvor man bor. Det har vægtet højere end at have et absolut frit valg«.

De Radikales ordfører for ungdomsuddannelser, Anne Sophie Callesen, medgiver også, at selv om det nye system måske skaber nye muligheder for de unge i byerne, svækkes den for nogle af de unge uden for de store byer.

»Men det er nødvendigt, så vi også om 5-10 år har et valg for dem, der bor uden for de større byer, og at der faktisk er en uddannelsesmulighed for dem, hvor de bor«, siger hun.

