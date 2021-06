Elever og rektorer er glade for ny gymnasieaftale, men der er ét problem

Der er først og fremmest udpræget glæde og tilfredshed blandt gymnasiernes elever og ledere over den aftale, som regeringen og et flertal af partier på Christiansborg har indgået torsdag.

Aftalen skal sikre et nyt system for, hvordan eleverne skal optages på gymnasiale uddannelser, så der kommer en mere blandet sammensætning, og sørge for, at gymnasier i tyndt befolkede områder sikres et elevgrundlag.

»Vi er glade for aftalen«, siger Ingrid Kjærgaard, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning: