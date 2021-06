Rapport fra 2019 ligger bag regeringens omstridte gymnasieudspil. Her er, hvad den viste

Når gymnasieeleverne i de store byer skal tvangsspredes, skal årsagen findes i en helt bestemt analyse, der har malet et meget dystert billede af de uddannelsesinstitutioner, der har fået en alt for skæv elevsammensætning.

For mange med indvandrerbaggrund og for mange fra det, der kaldes uddannelsesfremmede hjem er opskriften på, at gymnasiet får problemer med at leve op til formålet om almendannelse. Men det er ikke desto mindre en udvikling, der er blevet forværret de seneste mange år med det resultat, at der i dag er storbygymnasier med 40-50 procent eller mere elever med baggrund i ikke-vestlige lande.

Det er den udvikling, regeringens plan om at gøre op med det frie gymnasievalg skal bremse. I stedet skal eleverne tildeles pladser på baggrund af blandt andet forældrenes økonomiske forhold.