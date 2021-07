Iben er landet i sin drømmeby. For Frederik er København bare alt for meget

I dag klokken 12 er der frist for at søge ind på videregående uddannelser. Tal viser, at geografi er afgørende for 39 procent af ansøgerne. Politiken har spurgt to ansøgere, der udelukkende vil læse i henholdsvis land og by, hvad et godt ungdoms- og studieliv er for dem.