Nu sidder uddannelsesministeren som en lus mellem to negle

Som en lus mellem to negle. Sådan lyder et kendt udtrykt for at være under pres fra to sider. Det er præcis der, uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S) er havnet.

Den ene negl er Folketingets øvrige partier, som hun gerne vil have til at stemme for regeringens udflytningsplan ’Tættere på – flere uddannelser og stærkere lokalsamfund’. Partierne vil kort sagt have penge på bordet, før de kan stemme for aftalen.