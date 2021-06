Ministerium indkalder til pressemøde om ny uddannelsesaftale

Et flertal i Folketinget ser ud til at have landet en aftale om at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fredag klokken 11.15 indkaldt til pressemøde om samme emne, fremgår det af ministeriets Twitter-profil.

I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet ’Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund’.

Det lagde blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge ti procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne.

Regeringen har ikke alle sine støttepartier med i fredagens aftale.

Natten til fredag forlod De Radikale forhandlingerne.

»Vi er meget uenige i regeringens ønske om at lukke tusindvis af studiepladser, og vi er også meget uenige i dens holdning til, at man kan flytte en masse uddannelser, uden at man investerer«, sagde uddannelsesordfører Katrine Robsøe (R) til Ritzau, efter at hendes parti havde forladt forhandlingerne.

Ritzau