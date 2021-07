Er du kommet ind? Her er adgangskravene til alle uddannelser

Drømme på stribe går i opfyldelse i disse timer - men der er også mange, der bliver knust.

Natten til onsdag får ansøgere til videregående uddannelser at vide, om de er blevet optaget på en uddannelse - og i givet fald hvilken.

67.425 bliver optaget på deres 1.-prioritet, mens 11.188 har fået afslag.

Her kan du se, hvilket karaktergennemsnit du skal have for at blive optaget på din drømmeuddannelse.

Hvis du læser artiklen på en mobiltelefon, skal du holde telefon vandret.