Flertal vil gå uden om regeringen for at få flere til at blive sygeplejersker, lærere og pædagoger

Velfærden, som vi kender den i dag, er truet.

Et samstemmende politisk flertal mener, at der er behov for en velfærdsplan; for selv om velfærdsuddannelser er de største uddannelser i Danmark, er der langtfra nok, som uddannes til det behov, der opstår i de kommende år.

Antallet af nye studerende på uddannelserne pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og folkeskolelærer er stagneret de seneste år – og færre søger mod uddannelserne. I 2017 blev 13.785 studerende optaget på de fire velfærdsuddannelser. I år ligger tallet på 13.675.